Экс-глава Ростова-на-Дону стал фигурантом дела о взятке на 13 млн руб

Экс-мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проходит подозреваемым по делу о коррупции. Ему вменяют в вину получение взятки в 13 млн руб.

Бывший градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко стал фигурантом коррупционного дела. Чиновник подозревается в получении взятки в 13 млн руб, информирует пресс-служба правоохранительных органов региона.

"Логвиненко подозревается в получении взятки в 13 млн рублей в 2019 году"

– пресс-служба

Другие чиновники ростовской администрации стали фигурантами уголовного дела, их подозревают в посредничестве. Один из представителей бизнес-сообщества также проходит подозреваемым.

Напомним, что осенью Логвиненко был задержан за превышение должностных полномочий. По данным правоохранителей, чиновник потратил на личные цели кредит, который был взят на нужды города. Ущерб казне от действий фигуранта, по данным следствия, составил 47 млн руб.