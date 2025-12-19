В Азербайджане началось исполнение закона об амнистии

Вступил в силу акт об амнистии, ранее принятый в парламенте Азербайджана, и выдвинутый по инициативе президента Ильхама Алиева.
В Азербайджане начал действовать закон об амнистии, принятый в пятницу в ходе заседания азербайджанского парламента.
Инициатива провести крупнейшую в современной истории страны амнистию была выдвинута президентом Ильхамом Алиевым и приурочена Году Конституции и суверенитета.
Этот закон касается свыше 20 тыс человек. Некоторые категории граждан – женщины, несовершеннолетние, лица, старше 60-ти лет будут освобождены от отбывания наказанния.
Кроме того, частично будет сокращен срок лишения свободы более чем 3 тыс человек. Часть граждан освободится от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний.
Свыше 1 тыс лиц будут освобождены от уголовной ответственности.