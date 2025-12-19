Развитие транзита и возвращение Грузии к статусу исторического "перекрестка цивилизаций" стали ключевыми темами выступления президента страны Михаила Кавелашвили на встрече с дипкорпусом.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поставил перед дипломатическим корпусом задачу активно способствовать экономической и мирной интеграции страны в глобальные экономико-поликлинические пространства и процессы. Соответствующее заявление прозвучало в рамках Конференции послов 2025 года в Тбилиси.

Кавелашвили призвал сделать развитие торговых и транзитных маршрутов ключевым приоритетом.

"Наша общая цель — дальнейшее укрепление статуса Грузии как крупного регионального центра на Южном Кавказе"

— Михаил Кавелашвили

Выступая перед дипломатами, глава государства определил стратегические цели: всемерно содействовать экономической интеграции страны в пространства Азии, Европы и Ближнего Востока и приложить максимальные усилия для развития торговли и транзита. Как подчеркнул президент, реализация этой стратегии послужит не только глобальной взаимосвязи, но и возвращению Грузии к роли перекрестка цивилизаций.

Говоря о развитии транспортных связей, Кавелашвили отметил стратегическое положение Грузии как центрального звена Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).