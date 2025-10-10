В Грузии продолжают изымать земли для строительства нового стадиона

Земельные участки возле Тбилисского аэропорта продолжают принудительно изымать, чтобы освободить территорию для строительства самого большого стадиона в Грузии.

В Грузии, согласно приказу главы Минэкономики страны Мариам Квривишвили, будут принудительно изъяты еще пять земельных участков для будущего строительства стадиона.

Общая площадь пяти изымаемых участков составляет 2,4 тыс "квадратов", из них четыре принадлежат физлицам, один – юрлицу.

Принудительное изъятие участков для строительства стадиона в Тбилиси начали в апреле 2025 года.

Строительство крупнейшего стадиона Грузии планировалось начать в 2026 году, однако в конце ноября тендер на строительство был отменен, после чего проект исключили из госбюджета Грузии на предстоящий год.

Новый стадион в Тбилиси

Стадион, который будет возведен около аэропорта в грузинской столице станет крупнейшим стадионом страны. Его вместимость составит 70 тыс человек. На данный момент самый большой в Грузии стадион – "Динамо Арена" в Тбилиси, он вмещает около 55 тыс зрителей.