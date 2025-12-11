В Петербурге проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета

В Северной столице сегодня стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, открыл которое президент РФ Владимир Путин. Планируется, что в течение двух дней его участники подведут итоги уходящего года и рассмотрят планы на будущее.

Президент РФ Владимир Путин сегодня вечером открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, которое стартовало в узком составе.

"Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться"

- Владимир Путин

Открывая заседание, российский лидер отметил: его участники по традиции подведут итоги уходящего года и рассмотрят целый ряд подготовленных для утверждения важных решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС, а также обсудят текущие вопросы, передает РИА Новости.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира и продолжает поступательно развиваться, отметил российский президент.

При этом сотрудничество в рамках ЕАЭС позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и всего Евразийского региона: Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и искренне заинтересована в активизации совместной работы по всестороннему укреплению объединения, приносящее выгоду каждому из его членов.

"Рассчитываю, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского совета будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем нашим вопросам, которые представляют взаимный интерес"

- Владимир Путин

Далее российский лидер передал слово действующему председателю объединения, президенту Беларуси Александру Лукашенко, который в первых словах подчеркнул: странам ЕАЭС важно выработать подходы к торгово-экономическому сотрудничеству с третьими странами на пять лет.

"Важно выработать подходы к выстраиванию торгово-экономического сотрудничества с третьими странами на предстоящую пятилетку. Беларусь всецело поддерживает поиск новых партнеров из числа государств глобального большинства, продвижение в те регионы мира, где нас уважают и ждут"

- Александр Лукашенко

Также Лукашенко призвал партнеров по ЕАЭС вернуться к прежнему энтузиазму по реализации целей создания союза.

Далее заседание продолжилось в расширенном составе.

Планируется, что завтра участники заседания в Северной столице обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС и определят ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка, а также утвердят ряд важных документов - в частности, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны ЕАЭС добились значительных успехов в развитии международного транспортного коридора "Север – Юг" - основы для устойчивого развития стран союза, сообщил на ежегодном международном форуме "Интеграция" в Москве министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

В нынешних условиях транспортно-логистическая инфраструктура уже играет важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития стран ЕАЭС, уже сформирован интеграционный базис для развития: страны Союза активно ведут автомобильные перевозки, действует унифицированный тариф на железнодорожные перевозки, а транспортный контроль выведен на внешний контур ЕАЭС, отметил министр.