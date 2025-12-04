В Абхазии сошел с рельсов электропоезд "Диоскурия"

На маршруте электропоезда "Диоскурия", курсирующего между Сочи и Сухумом, сегодня произошло чрезвычайное происшествие: подвижной состав из-за неисправности стрелки сошел с рельсов на станции "Цандрыпш".

Электропоезд "Диоскурия", следовавший из Сухума до станции "Имеритинский курорт" в Сочи, сегодня сошел с рельсов на абхазской станции "Цандрыпш", сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.

"Мы пока разбираемся, как это могло произойти. Поезд шел на малой скорости. К счастью, пострадавших нет, и сам поезд не получил повреждения"

- Леонид Куруа

Как полагают в компании, чрезвычайное происшествие произошло из-за того, что стрелочный перевод во время прохождения поезда был в нерабочем состоянии, сейчас представители компании на месте устанавливают причины происшествия, передает Sputnik Абхазия.

Электропоезд уже вернули на рельсы – в этом был задействован аварийно-восстановительный поезд РЖД, добавили в АЖД.