Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе

Двухдневная рабочая неделя ждет россиян на следующей неделе, после нее стартуют продолжительные новогодние праздники, напомнили в Госдуме.

Следующая рабочая неделя в Российской Федерации продлится всего два дня, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней"

– Екатерина Стенякина

Работать жители РФ будут в понедельник и вторник, на среду придется последний день года, он же – первый выходной из длинной череды праздников. При этом сокращенной работы во вторник не предполагается.

К рабочему режиму Россия вернется в понедельник, 12 января.

Приближающиеся новогодние каникулы – одни из самых продолжительных за последние годы, напомнила она, передает ТАСС.