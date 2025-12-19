Вестник Кавказа

Страны ЕАЭС на 93% перешли на расчеты в нацвалютах

ЕАЭС не зависит от внешнего влияния, взаиморасчеты между странами союза более чем на 90% осуществляются в нацвалютах, сообщил Путин.

Между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расчеты почти полностью производятся в национальных валютах, следует из заявления российского лидера Владимира Путина на заседании ЕАЭС в расширенном составе.

"В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%"

– Владимир Путин

Он напомнил о реализации стратегии Евразийской экономической интеграции, что привело к снятию множества торговых барьеров, гармонизации тарифов, улучшению координация в сфере таможенного и налоговой политики, запуску поддержки кооперационных проектов в ЕАЭС.

Последующая интеграция в ЕАЭС, добавил президент России, должна проводиться на основе декларации "Евразийский экономический путь" до 2045 года, по которой утверждена дорожная карта, включающая более 300 совместных мероприятий.

