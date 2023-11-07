Вольники Северной Осетии и Дагестана свели к ничьей матчевую встречу

Сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе прошла матчевая встреча по вольной борьбе "Осетия – Дагестан", посвященная 80-летию легендарного тренера Казбека Дедегкаева. Спортсмены завершили ее дружеской ничьей.

Сегодня во Владикавказе во дворце спорта "Манеж" на ковер в матчевой встрече "Осетия – Дагестан" вышли лучшие российские борцы вольного стиля в весовых категориях до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг, сообщает Федерация спортивной борьбы РФ.

С идеей провести такую встречу еще в сентябре на чемпионате мира по борьбе в Хорватии выступили первые вице-президенты федерации - двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев и Омар Муртузалиев, передает "АиФ-Ставрополье".

Матчи прошли в упорной борьбе - после трех первых схваток вперед вырвалась сборная Дагестана, во всей красе себя показали Муса Мехтиханов, Заур Угуев и Ибрагим Ибрагимов. Но представители Северной Осетии Давид Баев, Заурбек Сидаков, Таймураз Салказанов и Артур Найфонов поднажали и вывели свою сборную вперед - 4:3.

Дагестанцы сравняли счет и даже вышли вперед благодаря успехам Аманулы Гаджимагомедова и Абдулрашида Садулаева - 4:5. Точку в последней схватке своей победой поставил осетин Инал Гаглоев: ничья, 5:5.

Встречу с трибун смотрел действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев: после этого он написал в одной из соцсетей, что в Осетии сегодня жарко, и выложил видео одной из схваток.

Соревнования вызвали ажиотаж среди любителей вольной борьбы, однако попали во дворец спорта не все желающие, хотя вход был бесплатным: такого количества этого вида спорта вместить он просто не смог.