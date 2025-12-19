Дагестан вошел в число лидеров по приросту новых компаний в России

С начала года в Дагестане на 20% увеличилось количество зарегистрированных юридических лиц. Республика стала единственным регионом СКФО в топе рейтинга.

Согласно анализу, проведенному IT-сервисом "Руспрофиль" (Rusprofile), занимающемся проверкой контрагентов, по итогу одиннадцати месяцев текущего года пять регионов России продемонстрировали наибольшую положительную динамику в количестве регистраций новых компаний и ИП.

Республика Дагестан заняла третье место, согласно данным исследования. Экономическая активность региона превысила прошлогодние показатели на 20%, уступив Республике Марий Эл (26%) и Чувашской Республике (24%). Четвертое место заняла Волгоградская область (15%), а пятое – Республика Алтай (15%). Выборка сделана на основе информации по 51 региону.

Всего за отчетный период с января по ноябрь в России появилось более 1,1 млн юридических лиц, действующими из которых на данный момент являются 996 тыс компаний и индивидуальных предпринимателей.