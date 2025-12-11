Пашинян на заседании Высшего совета ЕАЭС еще раз поблагодарил Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге еще раз поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за разблокировку транзита грузов.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходящего в эти минуты в Северной столице России, премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через Азербайджан.

"Выражаю признательность президенту Азербайджанской республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли"

- Никол Пашинян

Также армянский премьер отметил важность четкого разграничения сфер применения национальных механизмов, заявив: дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции формируется, исходя из достигнутых результатов, и нужно в этом процессе сохранить приоритет национальных компетенций и суверенных решений, чтобы обеспечить стабильность интеграционных процессов, - передает РИА Новости.

Главная задача, стоящая сейчас перед объединением – гарантия беспрепятственной работы внутреннего рынка. Это требует устранения существующих барьеров, цифровизации и упрощение формализованных процедур и создания равных условий для всех участников внешнеэкономической деятельности, отметил Никол Пашинян.

Напомним, ранее мы писали о том, что три дня назад из Азербайджана в Армению через Грузию впервые отправился железнодорожный состав с грузом бензина АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе. Это было сделано в соответствии с договоренностями, достигнутыми 28 ноября на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна в городе Габале.

Пока экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, а азербайджанский бензин будет продаваться в стране по ценам международного рынка.