Азербайджан начал первую коммерческую сделку с Арменией

Сегодня из Азербайджана в Армению через Грузию впервые отправится железнодорожный состав с грузом бензина АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе.

В Баку уже стоит под парами грузовой состав из 22 вагонов-цистерн, наполненных высококачественным бензином АИ-95, произведенном Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) для нужд Армении.

Сегодня он отправится через Грузию в Армению в соответствии с договоренностями, достигнутыми 28 ноября на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна в городе Габале.

Пока экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, а азербайджанский бензин будет продаваться в стране по ценам международного рынка.

Напомним, транзит топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии по решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинская железная дорога в этот раз проведет бесплатно.

Перспективы торговли Азербайджана и Армении

Экс-глава Центробанка Армении, экономист Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о необходимости развития торговых контактов и транспортных коммуникаций Армении с Азербайджаном, а также с Турцией.

"Еще когда я был во властных структурах Армении в 90-х годах прошлого века, я подчеркивал, что без открытых дорог и торговых путей республика просто не может развиваться (непонимание этих реалий руководством стало тогда причиной моей отставки). Мы должны пойти на формирование нормальных экономических и логистических отношений с Азербайджаном и Турцией, без этого у Армении не получится двигаться дальше", - прежде всего сказал он.

"Сейчас этот процесс начинается благодаря транзитным перевозкам российского и казахстанского зерна через Азербайджан и теперь импорту азербайджанского топлива в Армению. Я надеюсь, на этом стороны не остановятся. Армения устроена как открытая экономика – но открытая экономика не может быть эффективной при закрытых границах и отсутствии торговли с соседями. Между тем с запада и востока – Турция и Азербайджан – у нас до сих пор все перекрыто", - отметил Баграт Асатрян.

"У нас в целом необычная логистическая ситуация: Армения имеет железнодорожное сообщение со всеми своими соседями –но ни одна из железных дорог не работает, кроме дороги в Грузию. При этом дорога через Абхазию, идущая из Грузии в Россию, тоже перекрыта, так что об открытости железнодорожного сообщения с севером можно говорить лишь частично. Мы должны работать над открытием всех дорог, ведущих из Армении в соседние государства, поскольку страна не может развиваться без путей сообщения", - подчеркнул экономист.

Покупка первой партии бензина в Азербайджане является свидетельством заинтересованности сторон в налаживании торговли. "Бензин – то, что имеет Азербайджан на продажу, и то, в чем нуждается Армения, так что было вполне ожидаемым, что первая сделка будет заключена именно в сфере поставки энергоресурсов. Пока это единоразовое событие, потому как Азербайджан решает, на какую сделку пойти с Арменией, но это уже первый маленький шаг в направлении того, к чему мы давно стремимся", - сообщил Баграт Асатрян.

Для реализации стоящих перед Арменией задач нужна политическая воля правительства Никола Пашиняна, считает экс-глава ЦБ РА. "Армения могла бы организовать прямое сообщение с Азербайджаном по маршруту Иджеван-Газах. Если будет политическая воля, вопрос можно будет решить сравнительно быстро. Дорога ведь есть, она осталась с советских времен, и технически ее отремонтировать не сложно", - заявил он.

"Если говорить о железной дороге "Маршрута Трампа", через Мегри, то она разобрана полностью, весь участок длиной порядка 30-40 км. Но и эта дорога подлежит восстановлению. Армения заинтересована в том, чтобы дорога через Мегри заработала. Принципиальные договоренности об этом уже есть, осталось их осуществить с участием специалистов", - заключил Баграт Асатрян.