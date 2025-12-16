НАТО будет добиваться партнерства с Арменией

В следующем году НАТО планирует согласовать с Арменией новый рамочный документ о совместном сотрудничестве, сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

Блок НАТО не теряет надежды на сотрудничество с Арменией, написала в одной из соцсетей заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

"Мы готовы поддержать реформы и надеемся согласовать новый рамочный документ о нашем партнерстве в следующем году"

- Радмила Шекеринска

Также заместитель генсека альянса отметила, что планируемые реформы оборонного сектора Армении она обсудила с министром обороны Армении Суреном Папикяном, дав высокую оценку вклада Армении в Косовские силы НАТО, передает Арменпресс.