ВВП Грузии вырос на 6,4% в третьем квартале – Сакстат

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Грузии в третьем квартале показала рост в 6,4%. Наиболее значительная прибавка ВВП достигнута за счет сферы информации и образования.

Аналитики провели новый подсчет роста ВВП Грузии в июле-сентябре этого года. В годовом выражении рост составил 6,4%, информирует "Сакстат". 

Ранее называлась цифра в 6,5% роста экономики страны. Согласно подсчету аналитиков, совокупно страна произвела товаров и услуг на более чем $10 млрд в третьем квартале. ВВП на душу населения составил $2,8 тыс. 

Прирост обеспечен развитием IT-сектора, сферы образования, финансов и страхования. Падением производства отметился аграрный сектор Грузии – на более чем 5%. 

Отметим, что наиболее весомый вклад в ВВП страны дает торговля, обрабатывающая промышленность и недвижимость.

