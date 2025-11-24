Грузия с 1 января станет председателем ОЧЭС

Председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества с 1 января перейдет в Грузии – в МИД страны назвали приоритеты Тбилиси.

Председателем в ОЧЭС станет Грузия с первого января 2026 года, посвященное этой теме сообщение распространил грузинский МИД.

В ведомстве назвали, в частности, приоритеты, которых Грузия будет придерживаться в качестве председателя организации. Так, Тбилиси будет уделять особое внимание обеспечению транспортной доступности, устойчивого развития и упрочению сотрудничества.

"Важно также повышение безопасности в Черноморском регионе, что является необходимым условием устойчивого и стабильного экономического развития государств-членов ОЧЭС"

– МИД Грузии

Напомним, Грузия получит председательство в ОЧЭС с 1 января будущего года. Она будет председателем организации в течение полугода.