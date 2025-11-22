Вестник Кавказа

Грузию назначили председателем Парламентской ассамблеи ОЧЭС

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили стал президентом Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Грузия стала председателем Парламентской ассамблеи ОЧЭС, а спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили следующие полгода будет президентом Парламетской ассамблеи, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Назначение состоялось 24 ноября текущего года в Болгарии в ходе 66-й сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.

"Диалог и сотрудничество ведут к стабильности, а стабильность способствует развитию. Именно в этом духе Грузия принимает на себя председательство в ПАЧЭС. Председательство Грузии будет сосредоточено на развитии взаимосвязанности, содействии экономическому сотрудничеству и укреплении парламентской дипломатии, чтобы выделить наш регион сотрудничеством и возможностями"

– Шалва Папуашвили

Напомним, ОЧЭС – региональная экономическая организация, объединяющая 13 государств Черноморского региона, направленная на развитие многостороннего экономического сотрудничества в различных областях.

