Грузию назначили председателем Парламентской ассамблеи ОЧЭС

Грузия стала председателем Парламентской ассамблеи ОЧЭС, а спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили следующие полгода будет президентом Парламетской ассамблеи, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.
Назначение состоялось 24 ноября текущего года в Болгарии в ходе 66-й сессии Генеральной ассамблеи ПАЧЭС.
"Диалог и сотрудничество ведут к стабильности, а стабильность способствует развитию. Именно в этом духе Грузия принимает на себя председательство в ПАЧЭС. Председательство Грузии будет сосредоточено на развитии взаимосвязанности, содействии экономическому сотрудничеству и укреплении парламентской дипломатии, чтобы выделить наш регион сотрудничеством и возможностями"
– Шалва Папуашвили
Напомним, ОЧЭС – региональная экономическая организация, объединяющая 13 государств Черноморского региона, направленная на развитие многостороннего экономического сотрудничества в различных областях.