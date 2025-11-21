Грузия принимает председательство в Парламентской ассамблее ОЧЭС

Руководитель грузинского парламента Шалва Папуашвили находится с визитом в Болгарии, где ему будут переданы полномочия председателя ПА ОЧЭС.

Сегодня в Болгарию, на LXVI сессию Генассамблеи Парламентской ассамблеи ОЧЭС прибыл спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. На мероприятии состоится церемония передачи председательства в ПА ОЧЭС от Болгарии к Грузии.

Как рассказали в парламентской пресс-службе, Шалва Папуашвили на протяжении полугода будет руководителем ПА ОЧЭС.

В ходе болгарской сессии Папуашвили намерен провести переговоры с руководителями парламентов стран, входящих в Организацию черноморского экономического сотрудничества.

Напомним, что в ОЧЭС входят Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Сербия, Северная Македония, Турция и Украина.