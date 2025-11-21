Грузия выросла в рейтингах Fitch

Fitch Ratings, даже принимая во внимание проблемы Грузии в диалоге с ЕС, повысило рейтинговый прогноз государства до "стабильного", признав улучшения грузинской экономики.

Несмотря на политическую конфронтацию с Евросоюзом, Грузия получила повышение в рейтингах крупного международного агентства Fitch Ratings: аналитики FR приняли решение улучшить прогноз по грузинским рейтингам с "негативного" на "стабильный". Ключевой рейтинг Грузии, касающийся дефолта эмитента в инвалюте, сохранен в статусе BB.

В FR пояснили, что у Грузии достаточно развитая экономика, чтобы соответствовать статусу BB, даже опережающая экономики иных BB-государств. Также республику отличает стабильность финансовой политики, небольшой госдолг и прочный банковский сектор.

Что касается смены прогноза по грузинским рейтингам с "негативного" на "стабильный", то она объясняется соблюдением официального законодательства в государстве и невысоким уровнем коррупции. Препятствием для дальнейшего повышения рейтингов Грузии аналитики Fitch Ratings видят в отсутствии дипломатических отношений с Россией.

По оценкам FR, в первых трех кварталах этого года экономика республики росла на 7,8%. В целом за год агентство ожидает роста в 7,3%. Помогать дальнейшему росту экономики Грузии будет развитие собственного производства с сопутствующим снижением импорта, в особенности в IT-секторе, транспорте и туризме.

"Ожидаемые крупные прямые иностранные инвестиции в сектор недвижимости и другие крупные проекты обеспечивают возможности для улучшения наших прогнозов в среднесрочной перспективе"

– Fitch Ratings

Что касается инфляции в Грузии, то и в этом, и в два следующих годах Fitch Ratings ожидает показателя в 3%.

В то же время аналитики FR отметили, что проблемы в контактах с Евросоюзом и отсутствие постоянного диалога с США может в дальнейшем ухудшить экономическое состояние Грузии и, как следствие, испортить ее рейтинги.