Экономическая политика властей Грузии верна – Папуашвили

Руководство Грузии ведет верную политику в области экономики, об этом, по словам Шалвы Папуашвили, говорит свежий отчет Fitch.

Грузинские власти реализуют правильную экономическую политику, свидетельством чему служит последний отчет агентства Fitch Ratings, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он обратил внимание на тот факт, что Грузии удается достигать таких высоких результатов на фоне ситуации в регионе и нападок на страну из Евросоюза.

"Представьте, насколько бы мы были впереди, если бы не нападки из Брюсселя и других городов"

– Шалва Папуашвили

Он констатировал, что определенные силы извне реализуют враждебную политику относительно Грузии, и эти выпады не дают Грузии развиваться максимально возможными темпами.

Напомним, ранее международное агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне BB. Оно также повысило прогноз с "негативного" до "стабильного".

