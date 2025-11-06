Кобахидзе: в Грузии начат процесс запрета нездоровой оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что оппозиционные партии в стране создаются внешними силами и назвал их нездоровыми.
"Если бы у нас была полноценная, самобытная демократическая система, у нас бы не было такой оппозиции. Оппозиция в Грузии формируется извне. Оттуда напрямую назначают политические партии, создали одну партию, вторую, третью, пишут планы, на уровне месседжей составляют тексты и т.д. Все происходит извне"
– Ираклий Кобахидзе
Он выразил надежду, что ситуация оздоровится в будущем, после запрета оппозиции.
"Мы с надеждой смотрим в будущее, так как начали процесс, связанный с запретом этих нездоровых политических партий, иностранной агентуры"
– Ираклий Кобахидзе
Власти Грузии подали иск в Конституционный суд о запрете "ЕНД", также в планах запретить другие оппозиционные партии.
Ранее грузинский премьер говорил о том, что оппозиционерам в стране покровительствуют западные бюрократы.