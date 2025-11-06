Вестник Кавказа

Кобахидзе: в Грузии начат процесс запрета нездоровой оппозиции

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция создается извне, по словам премьера страны, это "иностранная агентура" и политическая обстановка в Грузии станет здоровее после запрета оппозиционных партий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что оппозиционные партии в стране создаются внешними силами и назвал их нездоровыми.

"Если бы у нас была полноценная, самобытная демократическая система, у нас бы не было такой оппозиции. Оппозиция в Грузии формируется извне. Оттуда напрямую назначают политические партии, создали одну партию, вторую, третью, пишут планы, на уровне месседжей составляют тексты и т.д. Все происходит извне"

– Ираклий Кобахидзе

Он выразил надежду, что ситуация оздоровится в будущем, после запрета оппозиции.

"Мы с надеждой смотрим в будущее, так как начали процесс, связанный с запретом этих нездоровых политических партий, иностранной агентуры"

– Ираклий Кобахидзе

Власти Грузии подали иск в Конституционный суд о запрете "ЕНД", также в планах запретить другие оппозиционные партии.

Ранее грузинский премьер говорил о том, что оппозиционерам в стране покровительствуют западные бюрократы.

