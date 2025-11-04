Вестник Кавказа

Запрет оппозиционных партий защищает демократию – Кобахидзе

© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер назвал запрет оппозиционных партий необходимым в процессе формирования здоровой системы демократии.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что запретить оппозиционные партии необходимо, так как это поможет защитить демократическую систему. Соответствующее заявление глава правительства Грузии сделал в ходе пресс-конференции на VIII Международной выставке импорта в Китае.

Он сравнил оппозицию с преступной группировкой и объяснил подачу иска об их запрете в Конституционный суд Грузии как необходимость для "оздоровления политической системы".

"Вы видите, что наша страна и ее политическая система ходят по замкнутому кругу. Существует криминальная группировка, иностранная агентура, которая не дает покоя стране (...) B таких условиях, конечно, демократическая система должна защищать себя"

– Ираклий Кобахидзе

Кроме того, премьер назвал оппозицию неконституционной силой, которая хочет свергнуть власть, избранную народом Грузии, посягнуть на их демократический выбор.

Напомним, что правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием запретить партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и ряд других оппозиционных партий.

