Конституционный суд Грузии зарегистрировал иск против партии Саакашвили

Поданный правящей партией "Грузинская мечта" иск о запрете оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михаил Саакашвили, зарегистрирован в Конституционном суде.

Грузинский Конституционный суд зарегистрировал иск с требованием запретить оппозиционную партию "Единое нацдвижение", созданную Михаилом Саакашвили, следует из факта публикации текста документа на сайте КС.

В нем говорится, что иск был подан 88 депутатами парламента, представляющими правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Они требуют признать противоречащими Конституции три оппозиционные партии: ЕНД Саакашвили, "Коалицию за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". На этом основании далее данные политические силы должны быть запрещены, сказано в иске.

Напомним, что ранее с поддержкой инициативы выступил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Он отметил, что оппозиция, которая вредит политической среде в стране на средства, получаемые из-за границы, не должна существовать.