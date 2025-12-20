Вестник Кавказа

Нормализация отношений РФ и США потребует колоссального труда – Рябков

Сергей Рябков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс восстановления отношений между Россией и США потребует значительного количества времени. Как отметили в российском МИД, сторонам приходится восстанавливать контакты, которые были нарушены при Байдене.

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о продвижении диалога между  РФ и США. По словам дипломата, процесс сопряжен с трудностями, так как во время президентства Джо Байдена отношениям двух стран был нанесен значительный ущерб.  

"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения администрация (Джо - ред.) Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда"

– Сергей Рябков 

Отметим, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев сегодня заявил о возможности переговоров Москвы и Вашингтона в столице России. Состоявшиеся в Майами консультации Дмитриев назвал конструктивными.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.