Нормализация отношений РФ и США потребует колоссального труда – Рябков

Процесс восстановления отношений между Россией и США потребует значительного количества времени. Как отметили в российском МИД, сторонам приходится восстанавливать контакты, которые были нарушены при Байдене.

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о продвижении диалога между РФ и США. По словам дипломата, процесс сопряжен с трудностями, так как во время президентства Джо Байдена отношениям двух стран был нанесен значительный ущерб.

"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения администрация (Джо - ред.) Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда"

– Сергей Рябков

Отметим, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев сегодня заявил о возможности переговоров Москвы и Вашингтона в столице России. Состоявшиеся в Майами консультации Дмитриев назвал конструктивными.