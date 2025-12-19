Трамп сокращает дипкорпус в США: отстранены послы Армении и еще 28 стран – СМИ

Вашингтон отзывает послов, занявших посты во время президентского срока Джо Байдена, об этом сообщают американские СМИ. Сокращения дипкорпуса затронули 29 стран, США прекращают полномочия послов Армении, Египта, Вьетнама, Черногории, Словакии и Македонии и ряда других.
Администрация Трампа радикально реконструирует дипломатический корпус в США в рамках реализации главного принципа политического курса страны – "Америка – прежде всего", объявленного в обновленной " Стратегии национальной безопасности".
Согласно информации, предоставленной медиа двумя неназванными сотрудниками американского Госдепа, послы со всего мира получили уведомление об истечении сроков полномочий в январе будущего года. Дипломатическая каденция (длительность нахождения на посту) длится в среднем около трех-четырех лет, однако срок полномочий не является фиксированным.
В начале второго президентского срока Трампа (апрель 2025 года) агентство Bloomberg сообщило о проекте ныне реализуемой реорганизации дипломатического корпуса, что должно стать одной из крупнейших реорганизаций Госдепартамента с момента его основания в 1789 году. Тогда госсекретарь США Марко Рубио опроверг в соцсети X (Twitter) информацию о проекте сокращения и реструктуризации федерального органа исполнительной власти, назвав новость "фейком".
С поста посла будет отозвана представитель Армении Нарек Мкртчян, занимающий должность с августа этого года, а также дипломаты из трех европейских стран: Македонии, Черногории и Словакии. В список попали также послы Египта и Алжира.
Наибольшему количеству сокращений дипломатов будут подвержены 13 африканских стран, изменения также затронут 8 государств азиатской части мира и две страны Западного полушария.