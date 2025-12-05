Число заболевших гриппом и ОРВИ в России пошло на убыль

Только за последнюю неделю темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России снизился почти в два раза, однако в стране по-прежнему доминирует "гонконгский" грипп H3N2, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В Российской Федерации темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой и составляет 1,8%. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)"

- Роспотребнадзор

Существенно уменьшилось и число заболевших коронавирусом – всего за неделю было зарегистрировано 11 205 случаев заболеваемости COVID‑19, отметили в надзорном ведомстве, передает РИА Новости.

Как полагают медики, свою роль сыграла Всероссийская кампания по вакцинации, в ходе которой вакцину против гриппа привили более 80,7 млн граждан страны - это 54,7% всего ее населения.