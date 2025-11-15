США не планируют выделять $60 млрд на восстановление Газы – Госдеп

Госдеп опроверг информацию The Wall Street Journal о планах США предоставить грантовую поддержку в $60 млрд на восстановление Газы.

Власти США не намерены выделять гранты и гарантии на восстановление сектора Газа. Речь идет о финансировании в размере $60 млрд, информирует Госдеп. Так Вашингтон отреагировал на информацию СМИ о готовности направить крупные средства на инфраструктурные проекты в палестинском анклаве.

"Это фейковые новости. В плане нигде не сказано, что США заплатят $60 млрд"

– Госдеп

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал. в котором утверждалось, что власти США готовы обеспечить восстановление Газа грантовой поддержкой на $60 млрд. Также там утверждалось, что спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер стали авторами плана под названием "Проект Рассвет", в рамках которого планируется привлечь более $100 млрд на создание в Газе "блестящего метрополиса". При этом пока нет данных о том, какие государства и компании будут участвовать в реализации проекта.

Что США будут делать в Газе?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Вашингтон не будут участвовать ни в каких проектах по реконструкции сектора Газа, предполагающих американское финансирование, поскольку для Администрации Трампа и лично 47-го президента США палестино-израильское урегулирование является исключительно политическим, имиджевым проектом.

"Конечно, США не будут вкладывать $60 млрд в Палестину. Во-первых, потому что Израиль не приемлет само существование Палестины как арабского государства, а сегодняшняя Администрация президента США – крайне произраильская, Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю американо-израильских отношений, причем об этом говорит само руководство Израиля. Такие деньги большие деньги Вашингтон не станет отдавать людям, которых Израиль считает своими противниками", - прежде всего сказал он.

"Во-вторых, Дональд Трамп слишком хорошо умеет считать деньги и любит деньги как предприниматель, чтобы вкладывать крупные американские финансы в столь рискованное дело, как восстановление сектора Газа. Сектор Газа никогда не получит таких денег, тем более от США. Для Трампа такой сценарий попросту не приемлем, сколько бы он и его Администрация ни говорили о необходимости отстроить разрушенные территории заново – это произойдет точно не за американский счет. США готовы только зарабатывать на восстановлении сектора Газа", - продолжил Константин Блохин.

Американист отметил, что публикации о планах по инвестициям $60 млрд в сектор Газа могут быть частью политической кампании Вашингтона. "Дональд Трамп по-прежнему позиционирует себя в качестве глобального миротворца. Поэтом, я думаю, все эти публикации – имиджевые, не более того. На деле, официально, Госдепартамент отвергает эту информацию, но она остается в медиапространстве. В целом, США хотели бы играть в палестино-израильском урегулировании роль модератора переговорного процесса, но не инвестора", - заключил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.