Израиль открыл в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии

Баку и Тель-Авив углубляют технологическое сотрудничество: израильский концерн IAI открыл в Баку инновационный центр подготовки кадров VISTAR.
Израильское оборонное предприятие IAI открыло в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии VISTAR. Как передают СМИ, к обучению приступили 25 человек.
Проект реализован при участии Azеrkosmos. VISTAR будет готовить специалистов в области космических технологий и искусственного интеллекта.
Отметим, что АР активно сотрудничает с Израилем в сфере высокотехнологичной продукции. Так, Азербайджан приобрел космические спутники, артиллерийские системы, беспилотники и другие военные разработки.