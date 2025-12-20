Вестник Кавказа

Израиль открыл в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии

Израиль открыл в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Тель-Авив углубляют технологическое сотрудничество: израильский концерн IAI открыл в Баку инновационный центр подготовки кадров VISTAR.

Израильское оборонное предприятие IAI открыло в Баку центр подготовки кадров для аэрокосмической индустрии VISTAR. Как передают СМИ, к обучению приступили 25 человек. 

Проект реализован при участии Azеrkosmos. VISTAR будет готовить специалистов в области космических технологий и искусственного интеллекта.  

Отметим, что АР активно сотрудничает с Израилем в сфере высокотехнологичной продукции. Так, Азербайджан приобрел  космические спутники, артиллерийские системы, беспилотники и другие военные разработки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.