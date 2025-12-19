Вестник Кавказа

Москва с пониманием относится к отсутствию Ильхама Алиева на саммите СНГ – Песков

Москва с пониманием относится к отсутствию Ильхама Алиева на саммите СНГ – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле прокомментировали отсутствие азербайджанского президента на неформальном саммите СНГ. Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что в Москве отнеслись с пониманием к этому решению.

В Москве понимают причину отсутствия президента Азербайджана Ильхама Алиева на неформальном саммите стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года"

– Дмитрий Песков

Также Песков добавил, что Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ.

Напомним, сегодня стало известно, что Ильхам Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, по причине плотного рабочего графика.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1175 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.