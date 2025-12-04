Именем Узеира Гаджибейли назвали улицу в Анкаре

В рамках празднования 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли памятные события проводят не только в Азербайджане: одна из улиц турецкой столицы была названа в его честь.

Одна из улиц Анкары получила имя великого азербайджанского композитора, основоположника современной азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на источники.

Это было сделано в рамках проведения памятных мероприятий, приуроченных к 140-летию со дня рождения композитора.

Все мероприятия реализуются при поддержке министерства культуры Азербайджана совместно с азербайджанскими культурными центрами за рубежом.

Согласно материалам министерства культуры АР, открытие улицы Узеира Гаджибейли в Турции состоялось на территории Университета музыки и изящных искусств Анкары. Кроме того, в университете также будет представлена концертная программа, посвященная творчеству великого композитора.