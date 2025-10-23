В Сирию после многолетнего перерыва возвращается посол Турции

Турция вернула своего посла в Сирию после перерыва в 13 лет. Он начинает работу в Дамаске уже сегодня.

В понедельник, 22 декабря, посол Турции в Сирии Нух Йылмаз приступает к исполнению своих обязанностей. Об этом информируют турецкие СМИ.

Йылмаз был назначен послом республики в Дамаске в октябре нынешнего года. В ноябре его кандидатура была одобрена президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"С завершением срока полномочий временного поверенного в делах Турции Бурхана Кероглу Анкара впервые за 13 лет будет представлена в Дамаске на уровне посла"

– газета Haberler

Йылмаз с 2013 года работал в службе национальной разведывательной организации Турции. Летом 2023 года он перебрался в МИД, заняв пост советника министра и председателя центра стратегических исследований.