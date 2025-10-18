Вестник Кавказа

Боевики ИГИЛ активизировались в Сирии – СМИ

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Wall Street Journal: на фоне внутренних проблем в Сирии и вывода военных США активизировались формирования ИГИЛ.

Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)  начинают восстанавливать террористическую деятельность на территории Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военных кругах США и курдов. 

Как отметили в медиа, это происходит на фоне напряженности внутри арабской республики после падения режима Башара Асада, а также постепенного вывода военных США из страны. 

Как отметили военные, группировкам террористов удалось похитить оружие со складов в конце прошлого года, когда в Дамаске происходила смена власти. Также участились случаи атак на формирования курдов (зафиксировано более 100 случаев нападений). 

Сообщается, что наибольшая активность боевиков фиксируется в провинции Дейр-эз-Зор.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.