Боевики ИГИЛ активизировались в Сирии – СМИ

Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) начинают восстанавливать террористическую деятельность на территории Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военных кругах США и курдов.
Как отметили в медиа, это происходит на фоне напряженности внутри арабской республики после падения режима Башара Асада, а также постепенного вывода военных США из страны.
Как отметили военные, группировкам террористов удалось похитить оружие со складов в конце прошлого года, когда в Дамаске происходила смена власти. Также участились случаи атак на формирования курдов (зафиксировано более 100 случаев нападений).
Сообщается, что наибольшая активность боевиков фиксируется в провинции Дейр-эз-Зор.