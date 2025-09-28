РФ и Сирия пересматривают соглашения

Москва и Дамаск проводят обсуждения по заключению новых договоренностей. В частности, идут переговоры по российским военным базам.

Глава дипломатии Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск и Москва проводят переговоры по пересмотру прежних соглашений, однако новых договоренностей пока нет.

"На данный момент нет соглашений. Мы пока не достигли соглашений. Основной пункт любого диалога с российской стороной – пересмотр прежних соглашений"

– Асаад аш-Шибани

Глава дипведомства также отметил, что стороны также обсуждают будущее российских военных баз в стране.

Напомним, что лидер Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа на этой неделе посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, стороны затрагивали вопрос российских военных баз.