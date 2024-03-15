Черекская ГЭС получила имя первого президента Кабардино-Балкарии

Каскаду Нижне-Черекских ГЭС в Кабардино-Балкарии присвоили имя первого президента республики Валерия Кокова - мемориальную доску на фасаде здания сегодня открыл глава республики Казбек Коков.

Сегодня у энергетиков Кабардино-Балкарии (КБР) произошло знаковое событие: в День энергетика каскаду Нижне-Черекских ГЭС присвоили имя первого президента республики Валерия Кокова, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления компании "Русгидро".

Мемориальную доску на фасаде здания Черекской ГЭС, на которой указано, что гидрообъект теперь носит имя первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, торжественно открыл глава региона Казбек Коков.

"Сегодня, в День энергетика, каскаду Нижне-Черекских ГЭС было присвоено имя первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. Благодаря усилиям Валерия Мухамедовича в 1992 году вышел указ президента России "О государственной поддержке социально-экономического развития КБР"

- Казбек Коков

Именно при первом президенте была одобрена программа создания электроэнергетической базы региона на период до 2010 года, а уже в декабре 2002 года заработала первая, Аушигерская (Черекская-1) гидроэлектростанция, ход строительства которой лично контролировал Валерий Коков. Он часто приезжал на объект, - сообщил глава республики.

Возведение каскада Нижне-Черекских ГЭС велось, несмотря на возникавшие сложности - в 2010-м заработала крупнейшая в республике Кашхатау ГЭС, в 2016-м - Зарагижская ГЭС, а завершила каскад в 2025 году Черекская ГЭС.

Сейчас каскад – это единый гидроузел суммарной мощностью 179,1 МВт, в котором сосредоточена созидательная энергия тысяч людей, каждый из которых внес свою лепту в большое общее дело, - добавил Коков.