Кабардино-Балкария выстраивает энергетический суверенитет 

К 2030 году объемы выработки электроэнергии в Кабардино-Балкарии превысят 1,8 млрд кВт, что подтверждает активное развитие энергетической отрасли региона под руководством главы Минпрома Шамиля Ахубекова.

Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году объемы выработки электроэнергии в Кабардино-Балкарии превысят 1,8 млрд кВт. По словам главы регионального Минпрома Шамиля Ахубекова, энергетическая отрасль региона активно развивается уже не один десяток лет.

В последние годы регион активно инвестирует в модернизацию и расширение своих энергетических мощностей. Это необходимые шаги для производства энергии в объемах, которые превысят текущие потребности.

«В регионе возводятся две новые ГЭС – «Черекская» мощностью 23,4 МВт, с планируемым объемом выработки 87 миллионов кВт электроэнергии и объемом инвестиций 6,9 миллиарда рублей, а также «Верхнебаксанская» мощностью 25 МВт, планируемой годовой выработкой 90 миллионов кВт электроэнергии и объемом инвестиций порядка 7,5 миллиарда рублей»

– Шамиль Ахубеков

В настоящее время в республике основной акцент делается на модернизацию существующих и строительство новых электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Ветровые и солнечные станции становятся неотъемлемой частью энергетической программы региона.