На Северном Кавказе масштабно заменят ЛЭП

Уже в этом году в СКФО стартуют масштабные работы по замене воздушных линий ЛЭП. Планируется, что 3 тыс км линий обойдется бюджету в 3,8 млрд рублей.

Северокавказские энергетики анонсировали старт масштабных работ, в ходе которых будет отремонтировано около трех тысяч километров воздушных линий ЛЭП.

На данные цели из бюджета будет выделено порядка 3,8 млрд рублей, что на 47% превосходит показатели прошлого года.

«В перечень запланированных работ на энергообъектах входят замена ветхих проводов, аварийных опор, поврежденных и устаревших изоляторов, монтаж новых птицезащитных устройств»

– пресс-служба «Россети Северный Кавказ»

Наиболее объемными работы будут на Старополье и в Дагестане – 1,4 тыс км и 298 км соответственно. В то же время в компании подчеркнули, что ремонтные работы будут проводиться во всех республиках СКФО.