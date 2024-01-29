Дагестан снова отключился от электросети

В Дагестане продолжаются аварии на подстанциях из-за непогоды: в республике наблюдается сильный ветер до 30 м/с и мокрый снег. В настоящее время без света в республике находится порядка 20 тыс человек. На местах ведутся восстановительные работы.

В Дагестане продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные разгулявшейся на территории Северного Кавказа стихией.

На днях непогода оставила без света порядка 200 тыс человек. В настоящее время 20 тыс абонентов продолжают оставаться без электричества.

«В регионе опять массовые нарушения электроснабжения из-за погоды. По оперативным данным, обесточенными остаются 20,4 тыс. человек. Работы ведутся без перерыва и несмотря на погодные условия»

– Минэнерго России

Синоптики говорят о том, что на протяжении ближайших суток в республике прогнозируется дальнейшее усиление ветра, а также продолжение осадков.