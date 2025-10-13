Экс-глава "Даггаза" ответит за присвоение денег и неуплату налогов

Экс-главу газоснабжающей дагестанской компании "Даггаз" уличили в сокрытии почти 100 миллионов рублей, которые должны были поступить в бюджет в качестве налогов – теперь его ждет суд.

Дагестанские следователи доказали факт хищения десятков миллионов рублей бывшим генеральным директором дагестанской газоснаджающей компании "Даггаз" – деньги должны были пойти на уплату налогов, однако экс-руководитель утаил их, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Как выяснило следствие, с 2023 по 2024 год обвиняемый дал указание компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" перечислять деньги ОАО "Даггаз" на счет другой организации, при этом прекрасно зная о крупной задолженности компании по налогам. Следователи полагают, что так он намеренно скрыл более 89,8 млн рублей, , передает "АиФ-Дагестан".

Обманутыми оказались и акционеры – чиновник, используя поддельные документы, похитил более 25 млн рублей, оплатил ими услуги строителей, выполнявших работы в его собственном санатории.

Прокуратура республики уже утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу которое направлено в Кировский районный суд Махачкалы. Теперь экс-руководителя ждет серьезное наказание.