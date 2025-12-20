Тбилиси начинает переговоры о свободной торговле с Белградом

Глава Минэкономики Грузии начинает свой визит в Сербию. В рамках этой поездки будет объявлено о начале переговоров о свободной торговле между странами.

Грузия и Сербия приступают к переговорам о свободной торговле. Об этом рассказали 22 декабря Минэкономики Грузии.

Совместное заявление о старте переговоров будет сделано в ходе визита главы ведомства Мариам Квривишвили в Сербию.

В рамках поездки грузинский министр поучаствует во второй сессии комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудят на ней взаимодействие данной области.



Ожидается, что во время визита Квривишвили также ознакомится с масштабным проектом, реализуемым компанией Eagle Hills в Белграде – Eagle Hills – Belgrad Waterfront.



Помимо этого, руководитель ведомства побывает в Белградском выставочном центре, чтобы посмотреть мультимедийную презентацию предстоящей международной выставки – Экспо-2027.