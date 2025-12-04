Жители Казахстана ощутили на себя землетрясение в Китае

Отголоски ночного землетрясения в Китае дошли до Казахстана. Подземные толчки смогли почувствовать на себе жители Алматы.

В ночь с 21 на 22 декабря Китай потрясло землетрясение, которое ощутили на себе жители соседнего Казахстана. Об этом сказано в сообщении, распространенном Национальным Центром данных РК.

Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов. Они были зарегистрированы в районе 02:16 по астанинскому времени.

Сейсмологи отмечают, что жители Алматы ощутили на себе землетрясение интенсивностью 2 балла.