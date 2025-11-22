"Кавказ.РФ" проводит служебное расследование по делу о взятке

Корпорация "Кавказ.РФ" проводит собственное служебное расследование в рамках уголовного дела против главы одного из департаментов, которого обвиняют во взятке.

Служебное расследование идет в корпорации "Кавказ.РФ" – ранее директора департамента маркетинга обвинили в получении взятки на сумму 2 млн рублей, рассказали в пресс-службе корпорации.

"В компании проводится служебное расследование"

– пресс-служба

Ее представитель уточнил, что по итогам расследования будет вынесено решение об увольнении сотрудника, пишет ТАСС.

Напомним, что ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала о предъявлении обвинения в получении взятки на сумму два миллиона рублей директору департамента маркетинга "Кавказ.РФ". Как считает следствие, мужчина узнал о проведении культурно-массовых мероприятий на курорте "Мамисон" в Северной Осетии. Затем он предложил гендиректору подрядной организации помочь выиграть конкурс и заключить договор – в обмен на 2 млн рублей.

И действительно, АО "Кавказ.РФ" и данная организация подписали договор на оказание услуг, причем последняя была единственным поставщиком. В октябре гендиректор подрядной организации, находясь в кафе в бизнес-центре "Москва-сити", передал деньги – взятку в особо крупном размере за содействие при заключении госконтракта.

Оба фигуранта задержаны.