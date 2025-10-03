В ПАСЕ выразили обеспокоенность стремлением "Грузинской мечты" запретить ряд оппозиционных партий

На заседании ПАСЕ депутаты выразили настороженность по поводу инициативы партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" запретить несколько фракций. Принятие такого решения несовместимо с членством в Совете Европы, заявили содокладчики по Грузии Эдит Эстрелла (Португалия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина).
"Запрет демократической оппозиции фактически приведёт к установлению однопартийной диктатуры и несовместим с членством в Совете Европы"
— Эдит Эстрелла и Сабина Чудич
Накануне "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд о запрете деятельности "Единого национального движения" Михаила Саакашвили. Правящая партия просит признать деятельность ЕНД неконституционной. Главная причина - преступления правительства Саакашвили против Грузии.
Также власти Грузии заявили о возможном запрете еще двух оппозиционных фракций.