На дорогах Грузии появились новые дорожные знаки

В Грузии на дорогах вводятся различные скоростные режимы для легковых автомобилей и прочих категорий транспорта. Установлены соответствующие дорожные знаки, для нарушителей вводятся штрафы.

Автомобильные магистрали Грузии оснастили новыми дорожными знаками, ограничивающими скорость для различных категорий транспорта, информирует департамент автодорог страны.

МВД Грузии с 22 декабря будет выписывать штрафы за нарушение скоростного режима. Грузовики, автобусы и микроавтобусы с сегодняшнего дня не смогут двигаться со скоростью выше 80 км/ч на установленных участках.

Ограничения на скорость 80 км/ч будет действовать для транспортных средств следующих категорий: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.