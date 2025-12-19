Вестник Кавказа

На дорогах Грузии появились новые дорожные знаки

На дорогах Грузии появились новые дорожные знаки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии на дорогах вводятся различные скоростные режимы для легковых автомобилей и прочих категорий транспорта. Установлены соответствующие дорожные знаки, для нарушителей вводятся штрафы.

Автомобильные магистрали Грузии оснастили новыми дорожными знаками, ограничивающими скорость для различных категорий транспорта, информирует департамент автодорог страны.

МВД Грузии с 22 декабря будет выписывать штрафы за нарушение скоростного режима. Грузовики, автобусы и микроавтобусы с сегодняшнего дня не смогут двигаться со скоростью выше 80 км/ч на установленных участках.

Ограничения на скорость 80 км/ч будет действовать для транспортных средств следующих категорий: C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
620 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.