Самая опасная дорога Грузии: выявлен победитель последнего тендера на ремонт

Власти Грузии определили компанию, выигравшую тендер на ремонт последнего участка самой опасной дороги в Грузии – Пшавели-Омало.

Департамент автодорог Грузии завершил тендер на обновление последнего из восьми участков самой опасной дороги Грузии, которая связывает Кахети с горным краем Тушети, рассказали в пресс-службе ведомства.

Дорогу Пшавели-Омало изначально разделили на восемь участков, ремонт планируется проводить поэтапно. Первый тендер объявили десять лет назад, в 2015 году, последний – в прошлом месяце.

Обновление будет включать восстановление дорожного покрытия, установку сливов и защитных конструкций. Работы будут продолжаться два года, их стоимость оценивается в 19,2 млн лари.

Напомним, что автодорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться в Тушети. Дорога пролегает через перевал Абано на высоте 2 950 м над уровнем моря. Она отличается особенно тяжелым рельефом и сложными погодными условиями, ездить по ней можно всего 4-5 месяцев в году.