Узбекистан теряет темпы добычи углеводородов

Несмотря на все усилия, Узбекистан продолжает снижать темпы добычи природного топлива – за одиннадцать месяцев упали темпы добычи природного газа и нефти, растет лишь добыча природного угля, свидетельствует статистика.

Узбекским газовым компаниям за 11 месяцев уходящего 2025 года удалось добыть лишь 38,9 млрд кубометров природного газа - это на 5,1% меньше показателя минувшего 2024 года (41,0 млрд кубометров), сообщает Национальный комитет по статистике Узбекистана.

Еще больше отрицательная динамика в нефтяной отрасли – с января по ноябрь объем нефтедобычи составил 601,2 тыс т, что на 8,6% меньше чем за тот же период годом ранее (657,6 тыс т), передает Trend.

Примерно на столько же уменьшилась добыча газового конденсата: до 1 020,4 тыс т против 1 114,7 тыс т в 2024 году.

Соответственно на 9% уменьшилось и производство автомобильного бензина, всего в стране было произведено 1 082,1 тыс т топлива, а вот производство дизельного топлива увеличилось на 15% - до 1 071,5 тыс т.

При этом растет угольная отрасль – за те же 11 месяцев в стране было добыто 7,5 млн т "черного золота", это на 2,7% больше того же периода 2024 года, утверждает статистика.