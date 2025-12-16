Вестник Кавказа

Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сегодня поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву – в нем он поздравил главу азербайджанского государства с днем рождения.

"От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Позвольте мне в этот знаменательный день выразить Вам мое глубокое почтение. Хотел бы отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии напомнил об исторической дружбе и прочном стратегическом партнерстве, которые связывают Баку и Тбилиси. По словам Кобахидзе, они способствуют стабильности и процветанию в регионе. Премьер выразил уверенность в том, что в результате совместных усилий азербайджано-грузинские отношения будут и впредь углубляться и укрепляться.

"Уважаемый господин Президент, пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам свое глубокое почтение, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира и прогресса"

– Ираклий Кобахидзе

