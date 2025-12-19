Телефонного разговора с Трампом в графике Путина нет – Песков

У президента России Владимира Путина нет в ближайших планах телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал Дмитрий Песков.
"Пока нет в графике, но при необходимости он может быстро быть организован"
– Дмитрий Песков
Он добавил, что если российский президент решит поздравить Дональда Трампа с Рождеством, то Кремль опубликует эту информацию.