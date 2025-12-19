Вестник Кавказа

Телефонного разговора с Трампом в графике Путина нет – Песков

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
У президента России Владимира Путина нет в ближайших планах телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал Дмитрий Песков.

У российского президента Владимира Путина не запланирована телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.

"Пока нет в графике, но при необходимости он может быстро быть организован"

– Дмитрий Песков

Он добавил, что если российский президент решит поздравить Дональда Трампа с Рождеством, то Кремль опубликует эту информацию.

