Ереван анонсировал рабочий визит Пашиняна в Россию

Рабочий визит армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Россию состоится в эти дни, сообщается на сайте главы армянского государства.
"Премьер-министр Никол Пашинян 21-22 декабря с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию"
– пресс-служба премьер-министра Армении
Сегодня, уточняется в сообщении, Пашинян в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. А завтра пройдет неформальный саммит глав государств СНГ.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ, так как сам формат подобного мероприятия предусматривает такие встречи.