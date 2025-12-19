Вестник Кавказа

Ереван анонсировал рабочий визит Пашиняна в Россию

© Фото: сайт премьер-министра Армении. Архивное фото
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эти дни совершит рабочий визит в Россию, где примет участие в неформальном саммите СНГ.

Рабочий визит армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Россию состоится в эти дни, сообщается на сайте главы армянского государства.

"Премьер-министр Никол Пашинян 21-22 декабря с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию"

– пресс-служба премьер-министра Армении

Сегодня, уточняется в сообщении, Пашинян в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. А завтра пройдет неформальный саммит глав государств СНГ.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ, так как сам формат подобного мероприятия предусматривает такие встречи.

