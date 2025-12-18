Москва оценила первую встречу шерп G20 в Вашингтоне

Российская сторона высказалась по поводу встречи шерп "Группы двадцати", которая состоялась несколько дней назад в Вашингтоне.

Представитель России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш высоко оценила встречу с коллегами из других стран G20, прошедшую несколько дней назад в Вашингтоне.

"Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне"

– Светлана Лукаш

Стоит отметить, что первая встреча шерп стран G20 в рамках американского председательства прошла 15-16 декабря в Вашингтоне. Итоговый саммит, на который соберутся лидеры стран G20, США намерены организовать через год, в декабре следующего года в Майами.

Ранее Лукаш заявила, что Вашингтон готовится к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на саммит G20.

Напомним, что в 2025 году лидеры стран "Большой двадцатки" встречались 22-23 ноября в Йоханнесбурге.