В Северной Осетии назрела необходимость в новом дворце спорта

Северная Осетия давно нуждается в новом стадионе для спортсменов республики, в том числе и для борцов, заявил в ходе матчевой встречи "Осетия – Дагестан" во Владикавказе олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков.

В Северной Осетии давно назрела необходимость в строительстве нового дворца спорта, отвечающего всем современным требованиям, заявил на матчевой встрече "Осетия – Дагестан" во Владикавказе олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков.

"Многие даже не зашли, на разминочном стадионе невозможно разогреваться. У нас такая великая школа вольной борьбы, столько чемпионов, столько золотых медалей. Неужели наша маленькая родина не заслуживает арены на 5-7 тыс человек?"

- Заурбек Сидаков

Спортсмен боролся с дагестанцем Магомой Дибиргаджиевым, одержав в схватке убедительную победу со счетом 10:0, однако он продолжает требовать у чиновников и спортивных функционеров новый спортивный объект с большей вместимостью, передает "АиФ-Ставрополье".

В качестве аргумента спортсмен приводит не только ограниченные возможности арены для самих спортсменов, но и то, что она просто не способна вместить всех желающих посмотреть соревнования.