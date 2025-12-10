США конфисковали у берегов Венесуэлы еще один танкер

Накануне судьбу танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, повторил еще один танкер – это было сделано несмотря на то, что судно не входило в санкционные списки США.

Еще один танкер, трюмы которого были наполнены нефтью из Венесуэлы, был захвачен и впоследствии конфискован вблизи побережья этой страны американскими военными, сообщило информационное агентство Euronews.

Атаку на судно американские военные провели всего через пару дней после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ о захвате всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из страны, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В то же время именно этот танкер не находился в санкционных списках, но это не уберегло его от судьбы предшественника, сообщает The New York Times.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм уже опубликовала видеозапись операции по задержанию судна, заявив: ее провела Береговая охрана США.

"США продолжат преследовать незаконные поставки санкционированной нефти, которые используются для финансирования наркоторроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим"

- Кристи Ноэм